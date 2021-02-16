Aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından öldürülen Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından sokak ortasında sırtına ateş edilerek öldürülen Gülistan Şaylemez'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez, sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahsın yakalanması için çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şaylemez'in kardeşi Abdullah Şaylemez gözaltına alındı. Zanlı, olayda kullandığı silahı güvenlik güçlerine teslim ederken ilk ifadesinde Gülistan Şaylemez'i kendisinin vurduğunu söyledi. Öte yandan Gülistan Şaylemez'in babası ve bir akrabasına uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ailesiyle yaşayan Gülistan Şaylemez, ailesi ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu Diyarbakır'a gelerek iş arama başladı. Sur ilçesinde bir otelde konaklamaya başlayan Şaylemez, dün sabah saatlerinde kaldığı otele gelerek çantasını bıraktıktan sonra tekrar iş aramak için otelden çıktı. Şaylemez'in otele giriş ve çıkışı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önce kendisiyle sohbet etme imkanı olan otel sahibi Alirıza Çalışkan, aralarında geçen diyalogu İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlattı.

"Böyle olacağını bilseydik yardım ederdik"

Otel sahibi Alirıza Çalışkan, Gülistan Şaylemez'in öldürüldüğünü duyunca hayatının şokunu yaşadığını aktardı. Çalışkan, "Bize ilk önce 4 Şubat'ta geldi, öğrenci olduğunu söyledi, oda istedi. Fiyat indirimi yaparak bir odamızı verdik. Berlin'den geldiğini söyledi, söylemine göre federal polislik yapmış, ailesiyle sorun yaşadığı için Diyarbakır'a gelmiş. İstanbul Havalimanında çantasını kaybettiğini söyledi, ablasının Antalya'da kaldığını ve kendisini çağırdığını, oraya gitmek istemediğini söyledi. Diyarbakır'a neden gelmek istedin diye sordum, yıllar önce burada bir sevdiğinin olduğunu ondan dolayı yolunun Diyarbakır'a attığını söyledi. İş arayacağını ve önünde nasıl bir gelecek olacağını düşündüğünü söyledi. Yemek yedi çay içti, daha sonra iş aramak için dışarı çıktı. 4 Şubat'ta gitti, 4 gün sonra bir yaşlı amcayla geldi, oda ücretini ödeyip gitmek istediğini söyledi. Gülistan hanım neredeydin, nerelerde kalıyorsun diye sorunca hastane koridorlarında kaldığını orada vakit geçirdiğini söyledi. Getirdiği amcada parkta oturduğunu otelde kalacak parası olmadığını ve dışarda kaldığını söyledi, parasını ödeyip yaşlı amcayı bırakıp gitti. Daha sonra dün geldi, tekrardan oda istedi verdik, çayını aldı sohbet ettik iş aramaya gideceğini söyledi çıkıp gitti, akşam üzeri öldürüldüğünü duyduk. Çantasını sabah inip buraya bırakmıştı, sonra gelip alacağını söyledi, sonra akşam öldürüldüğünü duyduk. Çok üzüldüm şok oldum, ailesi ile anlaşamadığını söyledi, ailesinin Almanya Berlin'de olduğunu ve kendileriyle anlaşamadığını söyledi. Öldürüldüğünü duyunca dün bir saat bile yatamadım o kadar ki üzüldüm. Neden buna yardım edip iş vermedik diye üzüldüm. Ama böyle olacağını nerden bilebilirdik ki. İş konusunda birkaç arkadaşı aradık, pandemiden dolayı her taraf kapalı iş bulamayınca iş aramaya gitti bulamadı çaresiz bir şekilde geri geldi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.