Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: “Tarih sizi, evladı ve ailesi için dünyaya meydan okuyan kadınlar olarak yazacak”

Çünkü bir anne olarak Diyarbakır annelerinin haklı mücadelesini yüreğimde hissediyor ve sonuna kadar yanlarında olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Diyarbakır'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocukları için oturma eylemini başlatan ailelerin evlat nöbetini 1390'ıncı gününde sürerken, aileler ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Bakan Göktaş'ı karşıladı. Ailelerin karşılamasıyla kendilerine gül veren Göktaş, daha sonra tek tek ailelerle görüştü.

HDP İl Binası önünde açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Diyarbakır annelerinin direnişinin terör örgütüne diz çöktüreceğini söyleyerek, aile kurumunu koruyarak güçlendirdiklerini ifade etti.

Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ailelerin acısını ve evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen annelerin feryadını duyduklarını dile getiren Göktaş, “Biz Türkiye olarak çok büyük bir aile ve güçlü bir milletiz. Bu inanç, ülkemizin her köşesine nüfuz etmiş, her bir insanımızın kalbine işlemiştir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde teröre karşı verdiğimiz kararlı mücadelede ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruduğumuz gibi aynı azim ve kararlılıkla toplumsal birlik ve beraberliğimizin temeli olan aile kurumunu da koruyarak güçlendiriyoruz. Ailenin yapı taşı olan annelerimizin burada, Diyarbakır'da verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerimizin acısını da evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen annelerimizin feryadını da duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi ‘inanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek” ifadelerinde bulundu” dedi.

“Diyarbakır annelerinin eylemi terörün belini nasıl kırdığını gösterdi”

Diyarbakır annelerinin PKK terör örgütüne meydan okumasını tarihi bir gelişme olarak gördüğünü söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:

“Terör örgütü PKK'nın ve siyasi uzantısı olan partinin milletvekilleri, il ve ilçe başkanlıkları kanalıyla kaçırdığı çocukların anneleri, bizzat o uzantının karşısında hem de kendilerini en güçlü hissettikleri Diyarbakır'daki il başkanlığı binasının önünde eyleme başladılar. Önce Hacire ana sonra diğerleri. Dağa kaçırılan evladının hesabını soracağı adresi çok iyi bilen Hacire ananın mücadelesi, onu evladına kavuşturduğu gibi birçok ailenin de evladına kavuşması için umut oldu. Tabi bu eylem aynı zamanda devletimizin, terörün belini nasıl kırdığını da gösterdi. PKK daha öncesinde bu bölgede farklı siyasal ve toplumsal hareketleri bir korku iklimi ile çok defa bastırmıştı. Bu sebeple annelerin PKK'ya meydan okumasını tarihi bir gelişme olarak görüyorum. Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'dan bütün dünyaya, Türkiye'nin tek bir evladını dahi hiçbir terör örgütüne kurban etmeyeceğini kesin ve net bir dille ortaya koydu. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, masum insanları katleden, çocukları istismar eden, nesillerin geleceğini karartan, insan haklarını yok sayan her türlü terör faaliyetinin sonuna kadar karşısında durduğumuzu bir kere daha açıkça ifade ediyoruz.”

“Tarih sizi, evladı ve ailesi için dünyaya meydan okuyan kadınlar olarak yazacak”

Kandırılarak dağa kaçırılan çocukların yuvalarına dönmeleri için çalışmalarına var gücüyle devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, “Bununla birlikte evlat nöbetine devam eden ailelerin evlat özlemini dindirmek ve evlatlarının yuvaya dönüşünü sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin ve hiçbir oluşumun milli kültürümüz ve aile yapımıza gölge düşürmesine fırsat vermeyecek, ülkemizin her köşesindeki kültürel çeşitliliği ecdadımızın mirası olarak koruyacak, siyasetimizin merkezinde yer alan milli ve manevi değerlerimize yönelik hiçbir tehdide göz açtırmayacağız. Cesaret ve kararlılıkla Türkiye için unutulmaz bir direnişe imza atan ve anne yüreğinden daha büyük bir mücadele aracı olmadığını tüm dünyaya gösteren Diyarbakır annelerini bir kere daha yürekten tebrik ediyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tarih sizi, evladı ve ailesi için dünyaya meydan okuyan kadınlar olarak yazacak” diye konuştu.