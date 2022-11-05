Aileler çağrıda bulunuyor evlat nöbetine yeni aileler katılmaya devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin Diyarbakır'da HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ederken, ailelerin sayısı 323'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde bin 160'ıncı gününde devam ediyor. Ailelerin çağrısı ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla şimdiye kadar 38 örgüt mensubu ailesine kavuştu.

Bugünde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen baba Husret ve anne Gurbet Altun, 6 yıl önce 20 yaşındayken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen evladı Hikmet için oturma eylemine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan baba Husret Altun, oğlunun Van'ın Başkale ilçesinde çoban olduğunu ve kaçırıldığını ileri sürdü. Altun, “6 senedir kaçırdılar, oğlumu istiyorum. Oğlum gelinceye kadar gitmeyeceğim. HDP oğlumu kaçırdı. Benim ciğerim yandı, kimsenin ki yanmasın. Gece- gündüz yatmıyorum” dedi.

Altun ailesi, basın açıklamasından sonra evlatlarının fotoğrafını alarak çadırda bulunan diğer ailelere katıldı.