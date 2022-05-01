Aileler direnişlerini sürdürüyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 971'inci gününde de sürüyor. Bayram öncesinde evlatlarına seslenen aileler ‘teslim ol' çağrısı yaptı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 971. gününde de devam ediyor. 5 bayramı eylem ile geçirecek aileler evlatlarına seslenerek ‘teslim ol' çağrısı yaptı. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars'tan oğlu Faruk için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 8 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna dön gel çağrısında bulundu.

Oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "3 yıldır burada ailelerle eylem yapıyoruz, buradan oğlum Faruk'a sesleniyorum, bayram geldi rahatsızım ama çadırdan gitmedim buradayım. Bayram bize yok, sen ne zaman gelirsen ben o zaman bayramı görürüm. 8 yıldır bayram görmedim, seni alırım kucağıma o gün bayram benim olur. Yarın bayram seni çok özlüyorum, burada senin yolunu bekliyorum, sen ne zaman gelirsen ben o zaman burada beraber eve giderim. 8 yıldır sesini duymadım, varmışın yok musun bilmiyorum. Zalimler senden kalemi aldı silah verdiler. Gel devlete kucak açtı ceza yok 35 çocuk geldi ailesine kavuştu” dedi.