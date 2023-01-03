Aileler direniyor destek artıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürerken, ailelerin direnişine bir destek de Bursa'dan geldi.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 219'uncu gününde devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek de AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve beraberindeki heyetten geldi.

Burada açıklama yapan Esgin, ailelerle bir araya gelerek dertleştiğini, aileleri yalnız bırakmadıklarını belirtti. Esgin, “Kan, acı ve gözyaşına sebebiyet vererek terörle işbirliği içerisinde olan ülkelere Diyarbakır annelerinin yanından seslenerek, bu onurlu duruşları terörle işbirliği noktasındaki sürecinizi akim bırakacak son derece onurlu bir duruş ve direniştir. Ailelerle görüştüm, dilleri konuşmadı yürekleri konuştu, o acının ifadesi bir an önce evlatlarına kavuşmaktı. Bu feryat hayattaki varlık sebebiyeti evlatlarını yanında görmek. Bu noktadaki haykırışlarını bütün dünyanın görmesi gerekiyor” dedi.

Aileler ile görüşen heyet, çocuklarının nasıl dağa götürüldüğünü dinledikten sonra alandan ayrıldı.