Aileler direniyor, evlat nöbetine katılanların sayısı artıyor

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 17'nci gününde devam ediyor. Ailelerin kararlı direnişine 302'nci aile İstanbul'dan gelerek katıldı.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı eylem bin 17'inci gününde. Evlat direnişine bir anne daha katılım sağlayarak sayı 302'ye yükseldi. İstanbul'da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt'tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, iddiaya göre evladının örgüt yanları tarafından kandırılarak dağa gönderildi. Eyleme katılan anne Yüceyurt, “İstanbul Ümraniye'den oğlumu aramak için geldim. Aileleri televizyonlarda gördüm benimde çocuğum kayıp katılmak istedim. 1993'te top oynamak için çıktı, bir daha haber alamadım. Evladım gelene kadar eylemimi sürdüreceğim. Beni görüyor ve duyuyorsan askerimize teslim ol gel. Oğlumu HDP'den istiyorum. 29 yıldır yaşamadım, kendime yaşıyorum demedim. Oğlumun hasretiyle geçiyor günlerim” dedi.