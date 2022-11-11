Aileler her gün çağrılarını yineliyor, yeni aileler nöbete katılıp evlatlarının peşine düşüyor

Ailelerin direnişine yeni bir ailenin katılması ile sayı 329'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 166'ncı gününde devam ediyor. Ailelerin kararlı direnişine Hakkari'den bir baba daha katılarak sayı 329'a yükseldi. 2013 yılında 17 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi Ali Kaçar'ın iddiaya göre kaçırıldığını söyleyen baba Abdusselam Kaçar, evladını HDP'den istediğini ifade etti. Kaçar, “Oğlum gel, Diyarbakır'da HDP il binası kapısındayım. Kim seni kandırıyorsa korkma gel. 17 yaşındayken gitti. Hiçbir şekilde görmedim ve haber alamadım. 7 yıl önce sadece bir fotoğrafı geldi” dedi.