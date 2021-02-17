Ailelerden devletin 13 vatandaşı şehit ettiği iddiasına sert tepki

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, “Aileler çocuklarının yüzünü gördüler. Devlet bombalamış olsaydı o çocuklar paramparça olurdu. Bu çocukların kafalarında tek kurşun izi vardı. Çocukları orada aç, susuz bırakmışlar. İki de bir devletimizin boynuna atmasınlar. Bizim devletimiz onlar gibi katil değil” dedi.

Çocukları terör örgütü HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 204 aile, 2 yıla yakın HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetinde. Asker, polis ailelerinin de bulunduğu evlat nöbetinde geçtiğimiz günlerde Gara bölgesinde PKK'lılar tarafından esir tutulan polis, asker ve devletin başka biriminde görevli olan vatandaşlar şehit edildi. HDP ve muhalefetten devlettin 13 sivili şehit ettiği iddialarına karşın aileler sert tepki gösterdi. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, şehit cenazelerine katıldıklarını ve ailelerin kendilerine çocuklarının tek kurşunla şehit edildiklerini aktardıklarını ifade etti.

“Aileler, şehit çocuklarına niye iftira atsın”

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetinde olan Süleyman Aydın, şehitlerin cenazelerine katıldıklarını belitti. Aydın, “Bizim şehitlerimizi PKK maalesef tek kurşunla onları katletti. Biz, bizzat ailelerle, anne, babayla görüştük. Anne, babaları bize dediler ki, ‘bunlar bizim çocuklarımızı tek kurşunla öldürmüşler. Biz, bizzat gidip morg da çocuklarımızı gördük. Ama maalesef HDP ve bazı yandaşları provokasyon yapmak istiyorlar. Diyorlar ki, Gara'yı devlet bombalamış. Devlet asla bombalamamıştır. Devlet bombalamış olsaydı o çocuklar paramparça olurdu. Bu çocukların kafalarında tek kurşun izi vardı. Çocukları orada aç, susuz bırakmışlar. İki de bir devletimizin boynuna atmasınlar. Bizim devletimiz onlar gibi katil değil. Anne ve babalarından daha iyi mi biliyorlar. Aileler çocuklarını gördüler. Çocuklarını bir deri, bir kemik bırakmışlar. Neden bu kandilin şubesinden hesap sormuyorsunuz. Şehit ailelerinin bize dediği tek bir kelime vardı. ‘Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun' dediler. Aileler çocuklarını yüzünü gördüler. Eğer çocukları parçalanmış olsaydı niye üstlerine iftira atsınlar” dedi.