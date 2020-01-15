Ailelere gazlı içecekler konusunda önemli uyarı

Ersin Gözkeser, gazlı içecek tüketen çocukların saldırgan davranışlar sergilediğini belirterek gazlı içeceklerin çocuklarda çeşitli hastalıklara neden olabileceğini söyledi.

Uz. Dr. Ersin Özkeser, aileleri gazlı içecekler konusunda uyardı. Gazlı içeceklerin çocukların beslenme ritmini bozduğunu ve iştah azalmasına neden olduğunu belirten Uz. Dr. Özkeser, “Enerji içecekleri ve gazlı içecekler çocukların sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Bu tür içecekler yüksek oranda şeker içerdiği için hem çocukların günlük beslenme ritmini bozuyor, iştah azalmasına neden oluyor hem de kafein içerdiğinden kaynaklı uyku bozukluğu yapıyor. Bazı içeceklerde bu kafeinlerin fazla miktarda alınması ile birlikte çocukların saldırgan davranışlar sergilediği görülüyor. O yüzden hem günlük hem de uyku çocukların sağlıklı beslenme düzenini bozulması açısından zararlıdır" dedi.

Gazlı içeceklerin çocuklarda birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Gözkeser, "İçerdiği kimyasallardan dolayı zararları var. Fosforik asit içerdiği için dişlerde aşınmalara neden oluyor ve yüksek şeker ayrıca diş çürüklerine neden oluyor. İçerdiği fruktoz mısır şurubundan elde ediliyor ve bununda etkisi ile insülin salımını çok fazla artırıyor. Buda çocuklarda obeziteye neden oluyor. Uzun dönem gazlı içecekler içen çocuklarda kalp hastalıkları görülebiliyor. Kemikler de kalsiyum kullanımını azalttığı için kemik erimesi gibi illeri yaşlarda kemik kırılmaları oluşturabiliyor. Çocukların kesinlikle gazlı içecekler kullanmaması gerekiyor" diye konuştu.