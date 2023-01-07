Ailelerin direnişi bin 223 gündür devam ediyor

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 223'üncü gününde de sürüyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelip kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızının Edebiyat öğretmenliği okuduğu sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ileri sürüp, evladının elindeki kalemi kırarak silah verdiklerini kaydetti. Anne Levent, kızına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Levent, “Evlat nöbeti tutan annelerdenim. Biz, yavrularımızı istiyoruz; onları almadan da bu çadırdan gitmiyoruz. Bizim yavrularımızı bırakın, kirli ellerinizi üzerlerinden çekin. Ne istediniz evlatlarımızdan? Mağaralarda karda kışta ne yapıyorlar? Siz kendi evlatlarınızı götürün. Bırakın yeter, 15 yıldır bu çocukların suçu ne? Fadimem eğer beni duyuyorsan devletimiz arkamızda, askerimiz polislerimiz sizin iyiliğiniz için koşturuyorlar. Gelin seni çok özledim. İçlerinden çık gel. Bu çadırda sen gelmedikten sonra çıkmam. Çok hastayım seni görmeden ölmek istemiyorum. Bırak gel, o pisliklerin içinden hepiniz gelin” dedi.