Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün artıyor

Malatya'dan Diyarbakır'a gelen anne Nurten Şeker kızını çok özlediğini ifade ederek, "Kızım dön, yuvana gel. Ne olursa olsun gelsin onun yanındayız yeter ki kaçıp teslim olsun" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 154'üncü gününde 79'a yükseldi. Kızı Hatice Şeker'in 2010 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Nurten ve Yusuf Şeker çifti, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 154 gündür evlat nöbeti tutan ailelere katılarak kızlarının geri gelmesini ve güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Hatice'nin Adıyaman'da ikamet eden öğretmen abisinin evine gittiğini ve burada terör örgütü üyelerince dağa kaçırıldığını iddia eden baba Yusuf Şeker, "Kızımdan 10 yıldır haber alamıyorum. Kızım kandırılarak dağa kaçırıldı ve dağdan inerek güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Aile olarak onun yanındayız. Yeter ki gelip teslim olsun" diye konuştu.

Anne Nurten Şeker de kızını çok özlediğini ifade ederek, “Kızım dön yuvana gel. Ne olursa olsun gelsin onun yanındayız yeter ki kaçıp teslim olsun" şeklinde konuştu.

Şeker ailesi daha sonra ellerinde kızlarının fotoğrafı ile 154 gündür oturma eyleminde olan ailelerin eylemine katıldı.