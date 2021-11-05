Ailelerin direnişi zafere ulaşıyor

Bu buluşma ile birlikte evlat nöbeti tutan 33'üncü aile çocuğuna kavuşmuş oldu. Ailelerin direnişi zafere ulaşmaya devam ederken, terör örgütün pençesinden kurtularak ikna yolu ile teslim olan bir örgüt mensubunun ailesi ile buluşması duygusal anlara neden oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 794 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu. HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi, PKK terör örgütünden kopmaları beraberinde getirdi. Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İkna süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2013 yılında terör örgütüne katılan Halil İbrahim Görmez 4 Kasım 2021 tarihinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Habur Sınır Kapısından güvenlik kuvvetlerine teslim olan örgüt mensubu, Diyarbakır'a getirilerek evlat nöbeti tutan anne Özlem ve baba Mehmet Görmez ile Diyarbakır İçkale'de buluşturuldu. Ailenin buluşması sevinçle karşılanırken, HDP önünde evlat nöbeti tutan 33'üncü aile çocuğuna kavuştu.

“Evlatlarımızı kurda kuşa yem etmeyelim”

Oğluna kavuşan anne Özlem ve baba Mehmet Görmez'in sarılma anında duygulu anlar yaşanırken, bir süre evlatlarıyla hasret gideren anne Özlem Görmez, oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Emeği geçen başta cumhurbaşkanına ve içişlerini bakanına teşekkür ediyorum. Evlatları dağda olan bütün annelere sesleniyorum. Gelin evlatlarımızı kurda kuşa yem etmeyelim. Gelin hep birlikte mücadele edip çocuklarımıza sarılalım” dedi.