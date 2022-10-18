Ailelerin evlat hasreti bin 142 gündür devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 142'nci gününde devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu.

Demir, "4. yıla girdik, biz evlatlarımız için burada oturuyoruz, onları almadan da kalkmayacağız. Oğluma sesleniyorum, 38 çocuk geldi, hiçbirine kelepçe vurmadan anne ve babasına teslim edildi. Gel bizde yaşayalım, bu hasret bitsin, dön gel. Deme ki sen gittin sana sahip çıkmadığımızı düşünme. Sen gittikten sonra peşini hiç bırakmadım. Irak, Suriye ve Kandile kadar geldim seni bana göstermediler" dedi.