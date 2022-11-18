Ailelerin evlat nöbeti bin 173'üncü gününde

HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne çocuklarının teslim edildiğini söyleyen aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Ailelerin PKK terör örgütüne karşı direnişi bin 173 gündür kararlılıkla sürüyor.

7 yıl önce oğlu Aziz Demir'in Diyarbakır'da HDP'lilerin aracılığıyla PKK'ya teslim edildiğini belirten anne Güzide Demir, evlat nöbetinde kararlı olduğunu söyledi.

Demir, oğluna ‘teslim ol' çağrısında bulunarak, “Oğlum Aziz için burada evlat nöbeti tutuyorum. 4'üncü senemiz oldu burada evlatlarımızı bekliyoruz. Yağmur çamur demeden eylemimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. 7 yıldır oğlumu arama derdindeyim. Oğlumu bu zaman zarfında hiç görmedim. Aziz, oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz Allah'a şükür büyük bir devlettir. Orası senin yerin değil. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu HDP'liler kandırıp PKK'ya teslim ettiler. Ne istediler yetim oğlumdan. Oğlumun yüzüne, gözüne hasret kaldım” dedi.