Ailelerin evlat nöbeti bin 246'ncı gününde

Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.
Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 246'ncı gününde devam ediyor.
9 yıl önce evladının PKK terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti.
Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Ödümlü, "2014 yılında HDP'liler oğlumu kandırıp dağa götürdü. Evladımı 9 yıldır hiç görmüyorum. HDP'liler sözde insan haklarından , eşitlikten, demokrasiden bahsediyor. Anneler artık ağlamasın. Buradan HDP'lileri lanetliyorum. Yusuf artık gel evine dön. Dayanacak halimiz kalmadı. Artık seni bekliyorum" dedi.