Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 294'üncü gününde sürüyor.

Evladı Aziz'in terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Güzide Demir, çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunun 8 sene önce HDP aracılığıyla kandırıldığını söyleyen Demir, “Yaklaşık 4 senedir burada evlat nöbeti tutuyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar HDP il binasının önünden kalkmayacağız. Benim oğlumu HDP aracılığıyla dağa götürdüler. Oğlum dükkanda çalışırken kanına girip götürdüler. Ben sadece oğlumu istiyorum. 8 senedir oğluma hasret kalmışım. Oğlum Aziz, neredeysen dön gel artık. Orası senin yerin değil. Oğlum, senin hasretinden hasta oldum” dedi.