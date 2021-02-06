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Ailelerin evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor.


24 Temmuz 2015'te Lice ilçe kırsalında teröristler tarafından kaçırılan polis memuru oğlu Vedat'ın hesabını soran Emine-Şehmus Kaya çifti, eylemlerini otelde sürdürürken, baba Şehmus Kaya, oğlunu HDP'lilerin kaçırdığını söyledi.



"Biz çok perişan bir durumdayız"


523 gündür evladının yolunu gözlediğini ve geceleri oğlunun hayalinin gözünün önünden gitmediğini aktaran acılı baba Kaya, "Bugün kısıtlama var ama bizler kaldığımız otelde eylemimizi sürdürüyoruz. Ben oğlum ile ilgili 6 yıldır hiçbir bilgi alamıyorum. Ben derdimi kimseye anlatamıyorum. Benim oğlum polis memuruydu ve silah zoruyla dağa kaçırıldı. Benim çocuğumun zorla kaçırıldığını anlatmak için kendimi öldürmem mi gerekiyor? Biz aile olarak çok perişan bir durumdayız. Gece uyku gözüme girmiyor. Uyuduğum da oğlumun hayali hep gözümün önünde duruyor. 8 çocuğumla birlikte perişan olmuşuz. Bana oğlumu getirsinler" dedi.

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