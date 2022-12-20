Ailelerin evlat nöbetine katılım çığ gibi büyüyor

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlatları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 205'inci gününde kararlılıkla sürüyor. Evlat direnişine Erzurum ve Bitlis'ten gelen 2 ailenin katılımıyla sayı 345'e yükseldi.

Erzurum'dan Diyarbakır'a gelen Yahya Toprak ve Güner Toprak, oğlu Mehmet için oturma eylemine başladı. 2015 yılında 16 yaşındayken oğlunun HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren baba Yahya Toprak, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğunun yüzde 70 engelli raporu olduğunu söyleyen Toprak, “Benim çocuğumu kaçırdılar. Evladım yüzde 70 raporludur. Devletimizin kapısı sağ olsun bize açıktır. Ben oğlumu istiyorum. HDP aracılığıyla benim oğlum kaçırıldı. Oğlumu getirmeyene kadar ben buradan bir yere ayrılmayacağım. Oğlum için buralara geldim. Oğlum gel, devletimizin kapısı çok şükür açıktır. Dön teslim ol. Bizim kapımız da sana açıktır. Ölene kadar destekçin olup seni terk etmeyeceğim. Oğlum annenle birlikte sen gelmeyene kadar biz burada nöbet tutacağız” dedi.

Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Maşallah Akyol ise gazetecilere açıklamalarda bulunmazken, oğlu Hasan Akyol için oturma eylemine dahil oldu.