Ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti 275 gündür sürüyor

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, evlat direnişini bin 275 gündür HDP il binasının önünde sürdürüyor.

2015 yılından bu yana evladı Fatih Demir'in kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren baba Atilla Demir, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini söyledi.

Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Demir, “2015'ten bu yana oğlumdan haber alamıyorum. Biz çocuklarımız için burada evlat nöbeti tutuyoruz. Amacımız sadece çocuklarımızı bulmak. Evlat acısı çok zordur. Allah hepimize sabır versin. Biz evlatlarımızı burada bekliyoruz. 39 çocuğumuz dağdan geri döndü. Hepsi aile evinde şu an. Oğlum eğer beni duyuyor ve görüyorsan gel, teslim ol” dedi.