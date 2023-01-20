Ailelerin HDP önündeki kararlı duruşu bin 236 gündür devam ediyor

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 236'ncı gününde de sürüyor.

Bitlis'ten gelerek 2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından götürüldüğünü ileri süren Saliha Mert, evladını isteyerek teslim olması için çağrıda bulundu. Anne Mert, “2015'ten beri oğlum kayıp, HDP yandaşları tarafından oğlumu İstanbul'dan kandırarak PKK'ya satıp gönderdiler. Çadır kurulduğundan beri buradayım, Van'da da eylem tutuyorum. Oğlumun peşindeyim onu almadan da gitmeyeceğim. Onlar bizim yılmamız için çocuklarımızın ölümünü kendi sitelerinde yayınlıyorlar. Ama ben onlara asla inanmam, onlarda her yalan var, oğlum gel onlara inanma HDP yalancıdır, PKK'ya satıyorlar. O katillerin elinde kalma ben senin peşindeyim neredeysen ses ver, biz seni bekliyoruz. Kardeşlerin seni benden istiyor beni süründürme ailede huzur kalmadı psikolojimiz bozuldu gel ailene sahip çık” dedi.