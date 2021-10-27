Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 786'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 786'ncı gününde de sürüyor. İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan Ali için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelerek eylem yapan Nazime Toptaş, evladından 6 yıldır hiç haber alamadığını söyledi. Toptaş, “Benim oğlumu PKK kaçırdı, ben onları Allah'a havale ediyorum. Gelip devlet güçlerine teslim olsun, kuvvetli ve güçlüdür. Korkmasın, bütün arkadaşlarına söylesin, ona güveniyorum. Gelsin, beni yalnız bırakmış, kimsem yok, bana baksın. Ali, dön gel. Ben seni çok özledim. Fırında çalışıyordu. Bir sabah başka bir fırına gitti. Bir telefon geldi, onun peşinden gitti daha da ulaşamadık. Onu PKK kaçırdı, kandırdılar. HDP binasına gittim, 'sen bana bir şey yapamazsın' dediler. Oğlumun defter ve kitabı evde, kalemini ve silgisini de saklamışım. Üzüntüden kalp hastası oldum, karaciğerimi aldılar” dedi.