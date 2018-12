AK Ocaklar'dan Başkan Atilla'ya tam destek

AK Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit ve beraberindeki heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret ederek Diyarbakır'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ak Ocaklar Derneği genel merkezinin yurt içi ziyaretleri sürüyor. Yurt içi ziyaretleri kapsamında AK Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit ve beraberindeki AK Ocaklar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Satıcı, Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri, AK Ocaklar Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen ve AK Ocaklar dernek üyelerinden oluşan heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret ederek yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik edip başarılar diledi. Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan AK Ocaklar Derneği Genel Başkanı Hakan Yiğit, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız ve dava adamı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret ederek Ak Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tebrik ederek başarılar diledik" dedi.

Başkan Atilla'nın Diyarbakır'ı adeta hizmet yağmuruna tuttuğunu belirten Yiğit, "Son iki yılda adeta huzurun ve hizmetin yeniden doğduğu ve milletin devleti ile kucaklaştığı Peygamberler şehrimiz Diyarbakır 'da başkana karşı olan güven adeta coşku ve heyecan dolu. Değerli Başkanımız Cumali Atilla'nın Diyarbakır'da göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden halkımız için büyük çaba göstererek güzel hizmetler yapmıştır. Kedisine her zaman desteğimiz tamdır. Diyarbakır son 2 yılda tarihi değişime uğradı, bu hizmetler asla unutulmayacaktır. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun hiçbir zaman ayırım etmeden büyükşehir belediyesi makamını herkese açık tutmuştur. Halkı ile bütünleşmiştir, elinden geleni yapmaya çalışmıştır, artık huzur olsun, insanlık olsun, analar ağlamasın, kardeşlik, dostluk, güzelliklerle duyulsun güzelim evliyalar insanlık şehri Diyarbakır'da güzel yaşasın. Diyarbakırlılar her daim Başkan Atilla'nın hizmetlerini taktir ediyor bizde derneğimiz olarak her zaman başkanımızın yanındayız" diye konuştu.

Kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Başkan Atilla'ya şükranlarını da sunduğunu belirten Yiğit, "Değerli büyüğümüz ve kıymetli başkanımız Cumali Atilla'ya şahsıma, arkadaşlarıma ve derneğimize göstermiş olduğu ilgi alaka ve samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri ve AK Ocaklar Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen, arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.