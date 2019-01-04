AK Ocaklar'dan Ergani Kaymakamı Sayın'a ziyaret

AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanlığı, yaptığı başarılı çalışmalarla Ergani'de halkın sevgisini kazanan Kaymakam Hüseyin Sayın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri, Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen ve Ergani İlçe Temsilcisi Mehmet Güneş katıldı. AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri, “Kaymakam Hüseyin Sayın'ın yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı kendisine hem nezaket hem teşekkür ziyaretinde bulunduk. Bizlere gösterdiği ilgi ve alaka bizleri mutlu etti. Kendisi devletini, bayrağını, milletini seven kapısını herkese açan daha doğrusu dini, dili ve ırkı ne olursa olsun hiç ayırım yapmadan insanlara insanca davranan değerli bir kaymakamımızdır. Bizler içinde kendisini ziyaret etmemiz mutluluk kaynağıdır. Kendisine hem bize gösterdiği ilgi alakadarından dolayı hem de Ergani'de yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

Kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu belirten Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın ise, "Kim olursa olsun kapımız herkese açıktır. Halkımız için yapabilecek ne varsa elimizden gelenin fazlasını yapmaya her daim hazırız. Yeter ki halkımız gelip sorunlarını bizlere anlatsınlar. Bu makamlar gelip geçicidir. Bizler halkımız için varız. STK'lar da bizler için önemlidir. AK Ocaklar İl Başkanı İbrahim Deneri, Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen ve Ergani İlçe Temsilcisi Mehmet Güneş‘in ziyareti de bizleri mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı çok memnun kaldık kendilerine çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum" diye konuştu.