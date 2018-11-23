AK Ocaklar'dan öğretmenlere anlamlı ziyaret

AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri ve AK Ocaklar Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Bağlar İlçesi'nde bulunan Birlik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri ve AK Ocaklar Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kentin başarılı okullarından olan Birlik Lisesine giderek, öğretmenlere gül dağıttı. Okul Müdürü Metin Abakay'ı ve öğretmenleri de ziyaret ederek gül verdi. Okul müdürü Metin Abakay yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle güzel bir günde bu denli anlamlı bir ziyaret bizleri mutlu etti. Değerli başkanlarımızın gösterdiği hassasiyeti tüm herkesten bekliyoruz. Çünkü öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bu vesileyle ben de bu kutsal mesleği yerine getiren tüm öğretmen meslektaşlarımın gününü kutluyorum" dedi.

“Öğretmenlik en kutsal ve ölümsüz meslektir”

Ziyaret sonrası AK Ocaklar Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Deneri ve AK Ocaklar Yenişehir İlçe Başkanı Hasan Dögen ortak bir açıklama yaparak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutladı. Türkiye'nin daha gelişmiş ve saygın bir konuma ulaşmasında öğretmenlerin hayati öneminin olduğu belirtilen açıklamada, “Öğretmenler toplumlara önderlik eden kişileri yetiştiren toplumun gerçek önderleri olan ancak genelde arka planda yer alan kişilerdir. İlköğretimden üniversiteye kadar tüm öğretmenlerimizin emekleri sayesinde sadece ülkemizde değil tüm dünyada insanoğlunun uygarlığı devam etmektedir. Çünkü öğretmenler bilgi akışını sağlayanlardır. Öğretmenlerin varlığının olmadığı bir dünya medeniyetini kaybetmeye mahkum bir dünya olarak karşımıza çıkacaktır. Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı en kutsal ve en ölümsüz mesleğidir. Bir insanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe sevk etmek,üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır; sözü bu mesleğin ne kadar şerefli bir gayeye hizmet ettiğini gösterir. Çağdaş medeniyet düzeyine çıkmamız, bu onuru taşıyan fedakar ve cefakar öğretmenlerimiz sayesindedir. Erdemli insanlardan kurulu bir toplum oluşturmak öğretmenin görevidir. dünyadaki canlılar içerisinde insan; akla sahip olmasıyla en değerlisidir ancak bazı durumlarda en vahşi en acımasız en dengesiz olan varlık da insandır. Bu hatalara düşmemek adına insanoğlu yaşamı boyunca eğitimlerini sürdürmelidir. Bugüne Kadar Ak Ocaklar olarak eğitime destek olarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduk bundan sonra da devam edeceğiz. Tohumları yeşertip meyve veren ağaç seviyesine getiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" denildi.