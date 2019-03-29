AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer seçim çalışmalarına devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında gece geç saatlere kadar ev ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Seçim startı verildikten sonra çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Gezer ve ilçe yönetimi mahalle mahalle, ev ev gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerin önemini vatandaşlara aktaran Gezer, AK Parti'ye destek istedi. Ak belediyecilik ile Diyarbakır'ın çok daha güçlü duruma geleceğini ifade eden Gezer, kentin kalkınmaya devam etmesi için belediye başkanlığı seçimlerinin önemli olduğunu söyledi.

Gezer'in ziyaretlerini gören vatandaşlar da kendisine teşekkür ederek destek sözü verdi.