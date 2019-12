Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer ve yönetiminden Baysal'a övgü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekiminin ameliyattan çıkıp vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiğini görünce Doç. Dr. Erkan Baysal'a övgüler yağdırdı.

Hastane ziyaretleri kapsamında Başhekim Doç. Dr. Erkan Baysal'a uğrayan Erkan Gezer ve yönetimi başhekimin ameliyattan çıkıp elbiselerini bile çıkarmadan vakit geçirmeden vatandaşların sorunlarına eğildiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alıştıkları dışında bir manzara ile karşılaştığını belirten Erkan Gezer, başhekimlerin genelde takım elbiseli, kravatlı olduğunu gördüklerini ancak bu başhekimin makam odasında bile ameliyata girecek şekilde hazır beklediğini dile getirdi. Gezer, “Biz genelde başhekim deyince takım elbiseli, kravatlı yöneticiler düşünürdük. Ancak ziyaretine gittiğimiz başhekim Doç. Dr. Erkan Baysal'ı ameliyattan çıkıp, o elbiseleri ile makam odasına geldiğini görmemiz bizleri inanılmaz mutlu etti. Halkın derdini kendine dert edinen yönetici böyle olmalı. Ziyaret kapsamında hocamız her an ameliyata girebilecek şekilde hazır bekliyordu. Acil bir ameliyat olması durumunda anında müdahale edebilecek durumdaydı. Makamda alışık olmadığımız bu durumu görmek bizleri inanılmaz mutlu etti. Böylesine görevini seven, halkın sorunlarıyla bire bir ilgilenen yöneticilerimizin çoğalmasını arzu ediyor, Doç. Dr. Erkan Baysal'a bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Erkan Gezer ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette hastane sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alış verişi yapıldı.