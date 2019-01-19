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AK Parti Bağlar ilçe teşkilatı hasta ziyaretlerini sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan evlerde hasta ziyareti devam ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan evlerde hasta ziyareti devam ediyor.


AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer'in talimatları ile yürütme ve yönetim kurulu ile mahalle temsilcilerinden oluşan heyet mahallelerde tespit edilen hastaları evlerinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Heyet, Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesinde tespit edilen hastaları evlerinde ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Hastaları teker teker evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Bağlar heyeti, sıkıntıları da dinleyerek çözümü konusunda destek oluyor.


AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçedeki bütün vatandaşların sorunlarına önem verdiklerini ve imkanlar nispetinde bu sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. Gezer, "İlçe başkanlığı tarafından oluşturduğumuz bir heyet tespit edilen hastaları evlerinde ziyaret ediyor. Bu heyetimiz evlere gidip hastalarımızla görüşüyor. Hastalarımızın sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Bu sorun ve sıkıntıları da çözmek için ilgili makamlarla görüşüyoruz. Böylelikle hasta yatağında yatan vatandaşlarımızın ayağına giderek varsa bir sorunu bunu çözüyoruz. Bütün mahallelerimizdeki hastaları evlerinde ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi.

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