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AK Parti Bağlar ilçe yönetiminden esnaf ziyaretleri sürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer başkanlığında oluşturulan heyet seçim çalışmaları kapsamında ilçede bulunan esnafı ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer başkanlığında oluşturulan heyet seçim çalışmaları kapsamında ilçede bulunan esnafı ziyaret etti.


Bağlar ilçesi Emek Caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, esnafın karşılaştığı sorunları dinledi. Ziyaretler sırasında yaşanan sorunlarla ilgili not alan Gezer, bunları ilgili mercilerle paylaşarak çözüm konusunda yardımcı olacağını belirtti. Gezer'e ziyaretlerde Ak Parti Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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