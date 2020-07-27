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AK Parti Çüngüş İlçe Başkanlığına Arslanca atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Başkanlığına Zübeyir Arslanca atandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Başkanlığına Zübeyir Arslanca atandı.


AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması yapılan Zübeyir Arslanca mazbatasını alarak çalışmalara başladı. Göreve başlar başlamaz parti teşkilatını toplayan Arslanca, ilçedeki sorunları çözmek için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi. Arslanca, "Beni bu göreve layık gören ilçe merkezindeki dava arkadaşlarım, il teşkilatı, milletvekilleri ve genel merkeze teşekkür ederim. Davam için elimden geleni yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizdeki sorunların çözümü için tüm imkanlarımızı seferber edip, Çüngüş'e layık olmaya çalışacağım" dedi.

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