AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: “Eylül ayında şehir hastanemizin yeni ihalesi yapılacak"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, 2021 yılı sonlarında Diyarbakır Şehir Hastanesi ihalesinin daha önce yapıldığı ve ilk kısım kazı inşaatlarına başlandığını anımsattı. Aydın, “Fakat emtia fiyatlarındaki artışlar ve maliyetlerdeki fiyat yükselmelerinden kaynaklı olarak inşaat durmuş ve ihaleyi alan firma işten çekilme hakkını kullanmıştı. Hemşerilerimizin bilmesini isteriz ki Eylül ayında şehir hastanemizin yeni ihalesi yapılacak ve Diyarbakır Şehir Hastanemiz en kısa sürede tamamlanıp şehrimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ı kan ve gözyaşı ile değil, kültür sanat faaliyetleriyle aslına döndürme çabalarına devam edeceklerini dile getiren Başkan Aydın, "Özellikle Haziranın ilk bölümünde gerçekleştirilen Uluslararası Zerzevan Gökyüzü Gözlem etkinliklerinde Diyarbakır'ımızın tanıtımı için oldukça önemli bir süreç yaşanmıştır. Bu programa katılan gerek ülke içinden gelen yaklaşık 6 bin kişilik yerli turist ve gerekse katılım gösteren Büyükelçiler sayesinde Diyarbakır'ımızın çok güzel bir şekilde tanıtımı yapılmıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte bu güzel etkinliklere yenileri eklenerek Diyarbakır'ı kan ve gözyaşı ile değil, kültür sanat faaliyetleri ile maneviyatı ile aslına döndürme çabalarımıza devam edeceğiz. Haziran ayı içerisinde ve devamında Temmuz ayı ile birlikte artık tarihin en önemli seçimi olarak gördüğümüz 18 Haziran 2023 seçimlerine geri sayımımız bir yılın altına düşmüş durumdadır. Bu doğrultuda 17 ilçemizde seçim günü görev alacak sandık görevlilerimizi il başkanlığı olarak belirledik ve bu kişilerin eğitimine de bu ay ile birlikte başlıyoruz” dedi.