AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nın ‘Vefa Buluşmaları' Bağlar ile devam etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman, Alaattin Parlak, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve beraberindeki partililer Diyarbakır'ın Bağlar ilçesini ziyaret etti. Bağlar'da sivil toplum kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından AK Parti Bağlar Teşkilatı'nın ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra Vefa Buluşması programında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

“Ev ev, kapı kapı dolaşarak insanlarımızın gönlünü kazanacağız”

Programda konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, önlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu, hedeflere giden yolda bütün teşkilatlarına çok önemli rol düştüğünü söyledi. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak çok iyi bir şekilde 2023 seçimlerine hazırlanacaklarını vurgulayan Aydın, “AK Parti'ye olan sevdamızı, vefamızı bir kez daha göstermek için liderimizin dediği gibi durmadan, yorulmadan ev ev, kapı kapı dolaşarak insanlarımızın gönlünü kazanacağız. Biz birlikte olunca güçlü bir aileyiz. Bireysel isimlerimizle değil, partimiz, milletimiz adına buradayız. Koltuk, makam sevdasına düşmeden tüm samimiyetimizle bu ailenin bir ferdi olmayı sürdüreceğiz. Şunu biliyoruz ki, asıl olan davadır ve büyük davalar büyük adamların omuzlarında yürür. Ben inanıyorum ki davamız için her birimiz üzerine ne düşünüyorsa yapacaktır. Önce millet, önce memleket sevdalıları olarak Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu gönül çalışmalarında hep birlikte olmalıyız" dedi.

“Diyarbakır'ımızın kalbi Bağlar yaşadığı değişimle gündemde”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, 20 yıl boyunca hizmetten mahrum bırakılan Bağlar'da gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğinin tüm örneklerini ortaya koyarak 3 yılda büyük bir değişime imza attıklarını ifade etti. Başkan Beyoğlu, “Hamdolsun daha önce çeşitli olumsuzluklarla gündeme gelen Diyarbakır'ımızın kalbi Bağlar, bugün hizmetler ve yaşadığı değişimle gündemde. Aynı heyecan ve motivasyonla milletimizin emrinde olarak hizmet çıtasını yüksek tutmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.