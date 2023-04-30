AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Kepolu Ataman: "Cumhurbaşkanım, biz seni yeniden başkan yapacağız"

Sıra Milletvekili adayı Suna Kepolu Ataman, "Biz Diyarbakırlılar olarak, Diyarbakırlı kadınlar olarak cumhurbaşkanım seni yeniden başkan yapacağız" dedi.

Merkez Sur ilçesinde bir otelin restoranında düzenlen toplantı, Diyarbakır'ın tanınan ve kalabalık aşiretlerinin lideri olan ve ‘Hanımağa' olarak bilinen Suna Kepolu Ataman'ın konuşmasıyla başladı. Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Diyarbakırlı kadınlarla birlikte başkan yapacaklarını vurgulayarak, yaptıkları gönül siyasetinin faydalarını sahada gördüklerini söyledi. 14 Mayıs seçiminde Diyarbakır'ın tarih yazacağını ifade eden Kepolu Ataman, “Yaklaşık 2 buçuk yıldır sahadayız. Halkımızla yakın ve sıcak temas halindeyiz. Bizimkisi tamamen gönül siyasetidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptığımız gönül siyasetinin faydalarını sahada gördük. Bizler kadınlar üzerinde iletişim halindeyiz. Çünkü şu anda kadınlarımızın Diyarbakır'daki huzuruna sahip çıkılması ve evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok güzel yerlere geldiğimize inanıyorum. Bence bu seçimde Diyarbakır tarih yazacak. Diyarbakırlı ve Diyarbakır kadınları olarak hep beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanım, biz seni yeniden başkan yapacağız, yeniden başkan yapacağız” dedi.