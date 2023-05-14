AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Kepolu Ataman oyunu kullandı

Sıra milletvekili adayı Suna Kepolu Ataman, Silvan ilçesinde oyunu kullandı.

Türkiye, sabah saat 08.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için tercihte bulundu.

AK Parti Diyarbakır 3. Sıra milletvekili adayı Suna Kepolu Ataman, ilçesi Silvan Akçeltik köyünde sandık başına giderek oyunu kullandı. Ataman, “Oyumuzu kullandık. Ülkemiz, milletimiz, partimiz ve Diyarbakır'ımız için hayırlı olsun” dedi.