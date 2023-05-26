AK Parti Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldı

Diyarbakır'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman mazbatalarını aldı.

14 Mayıs'ta Türkiye, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi YSK'nın kararıyla 2. tura kalırken, milletvekilliği sonuçlarında ise Diyarbakır'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 3 vekil çıkardı.

Diyarbakır Adliyesinde düzenlenen törenle birlikte Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman mazbatalarını aldı.

Mazbatasını alan Ensarioğlu, Diyarbakır'a hizmet için 5 yıl boyunca ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin son 100 yılının en önemli seçimlerinden birini geride bıraktığını ve pazar günü de Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turuna gidileceğini ifade eden Ensarioğlu, “Arkadaşlarımızla birlikte mazbatalarımız aldık. Türkiye son 100 yılının belki de en önemli seçimini geride bıraktı. Bu Pazar günü de inşallah Cumhurbaşkanlığının 2. tur seçimine gideceğiz. Parlamentonun çoğunluğu alındı. Mazbatalarımızla birlikte bizler de inşallah Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden sonra Ankara'da olacağız" dedi.

"Milletvekilliğimiz arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır halkımıza hayırlar getirmesini diliyoruz" diyen Ensarioğlu, "İnşallah Diyarbakır'ımızın, ülkemizin sorunlarına dair hep beraber 5 yıl boyunca elimizden gelen mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Güzel işlere imza atacağız inşallah. Bu dönemden sonra inşallah daha büyük Türkiye, daha bağımsız ve daha yeni bir Türkiye ile bütün dünya tanışacak” ifadelerini kullandı.