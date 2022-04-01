AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır”

Dr. Numan Kurtulmuş, 942 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler ile bir araya geldi. Kurtulmuş, “Buradaki mesele siyasi bir mesele değildir. Bu bir insanlık meselesidir” dedi.

Bir takım ziyaretler ve toplantılar yapmak üzere Diyarbakır'a gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 942 gündür evlatlarını PKK ve siyasi uzantısı olduğunu ileri sürdükleri HDP'den isteyen ailelere partililer ile birlikte ziyarette bulundu. Diyarbakır annelerinin yanından bütün Türkiye'ye ve dünyaya seslenmeyi bir vazife olarak telaki ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, “Her birisinin acısı ilk günkü gibi taze olan anne, babalar ve akrabalar ile birlikte olduk. Terör örgütünün özelikle emperyalist çevrelere hizmet eden, kardeşi kardeşe düşman etmeyi vazife gibi gören terör örgütlerinin vasıtasıyla dağa kaçırılan ufacık evlatlarımızın hazin hatıraları önünde aileleriyle dayanışma için buradayız. Maalesef küçük yaşta hayallerinden kopartılmışlar. Küçük yaşta anne, baba, akrabalarından kopartılmışlar. Sonu ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği son derece açık olan bir emperyalist çetenin kucağına doğru itilmişler. Bu aileler burada haklı olarak dünyanın gözü önünde evlatlarını arıyorlar. Burada dağla irtibatta olduklarını gördükleri, düşündükleri insanlara sesleniyorlar. Bunların içerisinden bir kısmı geldiler, ailelerine kavuştular. Ümit ediyorum ki, geri kalan buradaki evlatlarımızın hepsi bir şekilde dağdan kurtarılarak, örgütün elinden Türkiye'ye getirilerek burada hayatlarına kavuşturulacaklardır” dedi.

"Bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır"

Buradaki meselenin siyasi bir mesele olmadığını aktaran Kurtulmuş, “Herkesin, her siyasi partiden farklı görüşten insanların bu insanlık dramına bir şekilde karşı çıkmaları, hayattan koparılan, akıbetleri ne olduğu belli olmayan gencecik evlatlarımızın sulh ve selamet içerisinde memleketlerine, ailelerine gelmelerini sağlamak için seslerini yükseltmeleri gerektiğini bir kere daha altını çiziyorum. Bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır. Diyarbakır'ın kaderini Trabzon'un kaderinden ya da İstanbul'un kaderinden ayırmayan 84 milyon vatan evladımızın hepsinin ortak sorumluluklarından birisi buradaki ailelerin sesine ses katmak, onların söylediklerine kulak vermek, onların bu taleplerini Türkiye ve dünya kamuoyunda canlı tutarak biran evvel bu oyunu bozmak ve gencecik yaşta kaçırılan evlatlarımızın sağ salim geri getirmek olmalıdır. Bu sorunun çözülmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Terör örgütleri ettikleri fırtınada boğulacaklar. Ve terör örgütlerine destek veren bir takım uluslararası güçlerde sizin bu direnişiniz karşısında onlarda bu desteklerinden vazgeçecekler” şeklinde konuştu.