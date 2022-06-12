AK Parti Genel Merkezi'nce "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca Diyarbakır'da "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ayrı ayrı oturumlarla düzenlenen eğitim programlarına tüm mahalle başkanları katıldı. Eğitimlerde Cahit Özkan "Teşkilatçılık: Tecrübe Paylaşımı", Tarkan Zengin "Etkili İletişim", Uğur Işılak "Motivasyon", Murat Çiçek "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" başlıkları altında 4 ayrı ders olarak eğitimler gerçekleştirildi. Eğitim öncesi yapılan açıklamalarda bu eğitimlerin önemine dikkat çekildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın toplantıda yaptığı konuşmada, “Genel Merkez Ar-Ge Birimimiz bu hikayenin kahramanı sensin diyerek önce teşkilat birimlerimizin hepsini eğitimden geçirdi. Bugün ise mahalle başkanlarımızı eğitim programına aldı. AK Parti hükümeti döneminde çok ciddi anlamda hizmetler, yatırımlar yapıldı. Bunları teşkilatlarımıza birebir anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda mahalle başkanlarımıza önemli görevler düşüyor. Sizler, AK Parti'nin milletle buluşmasına aracılık edeceksiniz. Her biriniz mahallenizde lider olmak zorundasınız. Bizi sahada çalıştıracak olan mahalle başkanlarıdır. Mahalle başkanlarımıza büyük bir önem veriyoruz. Eğitimlerin son derece önemli ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Birbirinden önemli konuklar, uç beylerimiz olan mahalle başkanlarımıza eğitim verecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Programımızın tüm teşkilatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programa, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, öğretim görevlisi Tarkan Zengin, 25. Dönem milletvekili Uğur Işılak, Gazeteci-Yazar Murat Çiçek, Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.