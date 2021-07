AK Parti gönül seferberliği Bismil ile devam ediyor

ilçede buluşma' programı Bismil'de devam ediyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla, Diyarbakır'daki AK Parti'ye ait tüm il kademeleri, belediye başkanları, 16 ilçenin ilçe başkanları, ilçenin kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Bismil ilçesine çıkarma yaptı. Bismil'e gelen Diyarbakır teşkilatları, 21 ayrı gruba ayrılarak Bismil'in merkez ve köylerini içeren 21 ayrı yerine dağılıp aynı anda eş zamanlı olarak Bismilli vatandaşlarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan Bismil buluşmasında esnaf ve vatandaşlar AK Partililere büyük ilgi gösterirken, vatandaşların buluşmalarda belirttiği bütün sorun ve sıkıntılar ile beklentiler ilgili yerlere bildirilmek ve çözüm yolları aranmak üzere not alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın 2023'e çok güçlü hazırlandıklarını kaydetti. Başkan Aydın, “Bugün Bismil ilçemizdeyiz, teşkilatlarımızla saha çalışmalarımıza hız verdik ve sıradaki ilçemiz olan evimiz Bismil'imize çıkarma yaptık. AK Parti Diyarbakır teşkilatları olarak 2023'e çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Milletimizin her bir ferdinin derdini dinlemek ve çözüm üretme çabası içinde olmak görevimiz. Gönüllere dokunmaya sonuna kadar gayret edeceğiz. Diyarbakır'ın her ilçesinde olduğu gibi Bismil ilçemizde de AK Parti hizmetleriyle önemli bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta. Hizmet siyaseti bizim işimiz ve milletimizin takdiri ve teveccühü bizleri hem daha çok şevkle çalışmaya yönlendiriyor, hem de geleceğe dönük umutlarımızı arttırıyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yolunda azimle ve kararlılıkla gayretimizi sürdürüyor ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bismil ile devam ettiğimiz çalışmalarımızı belirlediğimiz takvim çerçevesinde her ilçemizde sürdüreceğiz" dedi.

“Hepimiz aynı trendeyiz”

Başkan Aydın; aynı trende hareket ettiklerini vurgulayarak, bu nedenle kıymet bilinmesi gerektiğini aktardı. Başkan Aydın, “Hepimiz aynı trendeyiz, bu yüzden birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. Diyarbakır'a ve Bismil'e katkı sağlayacak ne varsa istişare edip çözüm üretmeliyiz. Bu konuda biz elimizden geleni yapmaya hazırız, terör yüzünden bölgemize kaybettirilen yılların zararını bir an önce telafi edebilmek için hepimizin özel bir gayret içerisinde olması gereken bir dönemden geçiyoruz. İnsanlarımızın birinci önceliği olan can güvenliği sorunu çok şükür ki sağlanmış durumda. Şu anda en büyük sorun olarak görülen işsizlik ve istihdam konusunda hepimiz büyük bir çaba içerisindeyiz. Bir yandan parklar, bahçeler, yollar, kanallar yapılırken diğer yandan organize sanayi bölgeleri ve fabrikalara yönelik çalışmalarla şehrimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük pamuk ve mısır ekim alanlarından biri haline gelen Bismil ilçemizde Organize Sanayi Bölgesinin olmaması veya daha da acısı bir iplik fabrikasının dahi olmaması bizim için çok büyük bir eksikliktir. Bismil'imizde hem bu yatırımların yapılabilmesi hem de daha farklı projelerle şehrin gelişmesi ve güzelleşmesi için göreve geldiğimiz günden beri çok büyük bir gayret içerisindeyiz. İnanıyoruz ki önümüzdeki 2 yıl içerisinde Bismil, hak ettiği güzelliklerin her birine bir bir kavuşacak ve Güneydoğunun parlayan yıldızı olacaktır. Buna olan inancımız tamdır” diye konuştu.