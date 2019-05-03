AK Parti gönüllülerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Gönül Mimarları İnisiyatifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, ihanet ve menfaat çeteleri ile ülke menfaatini ikinci planda tutan kimselerin AK Parti'den uzaklaştırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Gönül Mimarları İnisiyatifi, AK Parti ruhuna sahip çıkarak Diyarbakır teşkilatını eleştirdi. Cuma namazı çıkışı Hz. Süleyman Camii önünde toplanan Gönül Mimarları İnisiyatifi birleşenleri, ülkenin menfaatini ikinci planda tutan kimselerin, bu partiden uzaklaştırılmasını ve özellikle AK Parti'nin birinci, ikinci dönem ihlaslı ve samimi gönüldaşlarının bu davaya sahip çıkmalarını, tarihi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettiklerini dile getirdi.

Açıklamayı yapan Gönül Mimarları İnsiyatifi temsilcilerinden Mahmut Bozbay, AK Parti Diyarbakır milletvekillerinin bu şehre zarar vermekten başka bir hünerlerini görmediklerini söyledi. Bozbay, "Bizler AK Parti kurucuları, Diyarbakır'daki önemli STK temsilcileri, kanaat önderleri, yazar, esnaf ve samimi vatandaşların aralarında bulunduğu ‘Gönül Mimarları İnisiyatifi' olarak, AK Parti'nin kurulduğu günden beri Diyarbakır'da arzu edilen seviyede bir çalışmayı ortaya koyamamış olmasının verdiği bir reaksiyonla, yeniden yapılanma ve kırık gönülleri imar etme adına, AK Partimizin adalet ve kalkınma ruhuna sahip çıkmak niyetiyle yola çıktık. Bu maksatla AK Partimizin hem Genel Merkez düzeyinde, hem de taşra teşkilatında, servetine servet katarak, ülkenin menfaatini ikinci planda tutan kimselerin, bu partiden uzaklaştırılmasını ve özellikle AK Partimizin birinci, ikinci dönem ihlaslı ve samimi gönüldaşlarının bu davaya sahip çıkmalarını, tarihi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Şehrimizde AK Parti teşkilatı üzerinde nüfuz oluşturarak, partinin daima bir adım geride durmasına sebep olan, halk içinde hiç bir müsbet karşılığı olmadığı halde, her seçimde milletvekili listelerinin ilk sıralarını işgal edenler ve ihaneti ayyuka çıktığı halde, teşkilata kene gibi yapışanlar başta olmak üzere, ihanet ve menfaat çetelerini bu partiden ve bu şehirden uzak tutmak için bütün gücümüzle çalışarak, şehrimizin ve kutlu davamızın şanına layık, halk ile selamlaşmayı dert edinen ve sahada daima varlığını hissettiren, toplum içinde karşılığı olan bir teşkilatın oluşmasına katkı vereceğimizi ahdediyoruz. Şimdiye kadarki tarz ve gidişatlarına baktığımızda, Diyarbakır milletvekillerinin bu şehre zarar vermekten başka bir hünerlerini görmedik. Zaman yeni yeni partiler kurma zamanı değildir, zaman öz eleştiri, kendini yenileme, düştüğü yerden kalkma zamanıdır. Zaman, hareketine sık sık inovasyon kazandırarak ilerleme zamanıdır diyoruz. 1379 yıl önce, bu kadim şehri İslam ile şereflendiren, bu şehrin gerçek banileri ve manevi bekçilerinin, şehit 27 sahabenin huzurunda, onların ortaya koyduğu kahramanlık ve fedakarlıktan destek ve cesaret alarak tüm gücümüzle, çalışacağımıza, büyük bir gayretle harekete geçeceğimize söz veriyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.