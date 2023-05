AK Parti İl Başkanı Aydın: "Bu seçim başörtüsünü yasaklayanlar ile başörtülü vali atayanlar arasındadır"

Aydın, "Bu seçim başörtüsünü yasaklayanlar ile başörtülü vali atayanlar arasındadır. Bu seçim çocuklarımızın eline molotof verenlerle tablet verenler arasındadır" dedi.

Siyasi partiler 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı da hazırlıklarına devam ediyor. Sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile Diyarbakırlılara seslenen İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, 14 Mayıs Pazar gününün çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Aydın, "Kıymetli Diyarbakırlı hemşehrilerimiz. Önümüzdeki hafta 14 Mayıs Pazar günü bizler için çok önemli ve çok anlamlı bir seçim için her birimiz gidip sandıklarda oylarımızı kullanacağız. Hatırlatmak isteriz ki bu seçim başörtüsünü yasaklayanlar ile başörtülü vali atayanlar arasındadır. Bu seçim ezanı yasaklayanlarla Ayasofya'da ezan okutanlar arasındadır. Bu seçim camileri kapatanlarla Taksim Meydanı'na cami yapanlar arasındadır. Bu seçim medreselerimizi kapatanlarla çocuklarımıza Kur'an kursu açanlar arasındadır. Bu seçim kaos ortamına özlem duyanlarla huzurdan yana olanlar arasındadır. Bu seçim çocuklarımızın eline molotof verenlerle tablet verenler arasındadır. Bu seçim Kürtçeyi bilinmeyen dil yapanlarla TRT Kurdi'yi açanlar arasındadır. Bu seçim Kürtçe müziklerimizi yasaklayanlarla okullarda Kürtçe eğitimi serbestleştirenler arasındadır. Bu seçim esnafa kepenklerini zorla kapattıranlarla Diyarbakır Cezaevini kapatanlar arasındadır. Bu seçim sözde mahkemeler açıp Kürtlere zulüm edenlerle adliyelerde Kürtçe savunma hakkını sağlayanlar arasındadır. Bu seçim Kürt gençlerini hendeklere gömenlerle üniversitelerde Kürtçe bölümler açanlar arasındadır. Bu seçim ambulans yakanlarla şehir hastaneleri yapanlar arasındadır. Bu seçim sokaklarımızı yakıp yıkanlarla Park 75'i yapanlar arasındadır. Bu seçim şantiyeleri basıp işçileri kaçıranlarla her tarafa fabrika açanlar arasındadır. Bu seçim öğretmenlere saldıranlarla her tarafa okul yapanlar arasındadır" dedi.

Gelecek için elde edilmiş olan huzur ortamına sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Aydın, "Lütfen çocuklarımız için, geleceğimiz için çok büyük acılar ve ızdıraplar elde etmiş olduğumuz bu huzur ortamına hep beraber sahip çıkalım. Bu huzuru çocuklarımıza miras olarak bırakalım. Huzurdan ve istikrardan yana olalım" ifadelerine yer verdi.