AK Parti İl Başkanı Aydın: “Huzurumuza hep beraber sahip çıkalım”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, teşkilatlarının seçime hazır durumda olduğuna değindi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyla buluşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, 14 Mayıs'taki seçimin Türkiye tarihinin en önemli seçimi olacağını ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu'da yakalanan huzura hep beraber sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Aydın, “Ülkenin geleceği, gençlerimizin yarınları ve nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımız bu seçimde vatandaşlarımızın tercihine göre şekillenecektir. Bu istikamette seçimin Türkiye ile beraber Diyarbakır'ın da geleceğini olumlu veya olumsuz anlamda değiştireceğinin bilincindeyiz. Sandığa gidecek Diyarbakırlı hemşerilerimiz; kepenk kapatmaları dayatanlarla festivaller yapanlar arasında tercihte bulunacaklardır. Diyarbakırlı hemşerilerimiz, gençlerin eline molotof verenlerle bilgisayar verenler arasında tercihte bulunacaklardır. Diyarbakırlı hemşerilerimiz, Kürt gençlerini hendeklere ve çukurlara gömenlerle, onlara gençlik merkezleri, kütüphaneler yapanlar arasında tercihte bulunacaklardır” dedi.

Diyarbakırlıların huzur ve kaos arasında tercih yapacağını ifade eden Aydın, “Diyarbakırlı hemşerilerimiz, yolları kesip kimlik kontrolleri yapan, Kürtlere Lice'deki sözde mahkemelerde zulüm edenlerle, şehrin her tarafına yollar, parklar, bahçeler yapanlar arasında tercihte bulunacaklardır. Diyarbakırlı hemşerilerimiz, camilerimizi yıkanlarla Taksim'e cami yapanlar arasında tercihte bulunacaklardır. Diyarbakırlı hemşerilerimiz, Kürtçeyi bilinmeyen dil yapanlarla okullarımızda seçmeli Kürtçe ders verenler arasında tercihte bulunacaklardır. Diyarbakırlı hemşerilerimiz Kürtçe müziklerimizi yasaklayanlarla devlet eliyle 24 saat yayın yapan TRT Kurdi'yi açanlar arasında tercihte bulunacaklardır. Diyarbakırlı hemşerilerimiz, neticede huzur ve kaos arasında tercihte bulunacaklardır. Buradan tüm Diyarbakırlı hemşerilerime ve ötesi bu ülkedeki tüm Kürtlere seslenmek istiyorum. Lütfen tercihimizi huzurdan yana kullanalım. Huzurumuza hep beraber sahip çıkalım. Huzuru bize çok gören, bu huzur ve güven ortamını bizlere çok görenlere 14 Mayısta en doğru cevabı verelim” ifadelerini kullandı.