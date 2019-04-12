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AK Parti ilçe başkanlığının bulunduğu binaya kurşun isabet etti

Diyarbakır’da, AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı’nın da bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da, AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nın da bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi. Bir kurşunun binanın altındaki iş yerine isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikinci katında AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya, yoldan geçen bir araç tarafından ateş açıldı. İki el silah sesinin duyulduğu olayda kurşunlardan biri binanın altında bulunan mobilya dükkanına isabet etti.


Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, merminin isabet ettiği bölgede delil çalışması yaptı.


Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.



AK Parti İl Başkanı Budak: “Saldırı olup olmadığını bilmiyoruz”


Olayın hemen ardından bölgeye gelen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, mermi çekirdeğinin iş yerine isabet ettiğini söyledi. Budak, “Mermi çekirdeği herhalde silahla sıkılmış, malum bizim partimiz de üçüncü katta. Arkadaşlar da bizim dostlarımız komşularımız, biz de ne oldu diye öğrenmeye geldik. Emniyet ekipleri şu anda bir mermi çekirdeğinin olduğunu söyledi. Yaklaşık bir buçuk saat önce olay yaşandı. Silah sesi gelmiş, mermi deliği oluşmuş. Bilgimiz yok, bilemiyoruz, saldırı mıdır değil midir bilemiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Allah korusun” dedi.

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