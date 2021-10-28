AK Parti 'Teşkilat Akademisi' devam ediyor

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' 30-31 Ekim tarihlerinde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta düzenlenecek eğitimlerle devam edecek. İki gün boyunca sürecek eğitimlere tüm teşkilat mensupları katılım gösterecek. Düzenlenen eğitimler sayesinde Türkiye'nin tamamında yaklaşık 93 bin parti yöneticisi için eğitim atağı başlatılacak. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, “Tarihin en önemli seçimi olan Haziran 2023 seçimlerine büyük bir güçle, emin adımlarla hazırlanmaya devam ediyoruz. Hafta sonu yapılacak olan eğitim çalışmaları, yaptığımız teşkilat çalışmalarına büyük bir katkı sunacaktır” dedi.

Eğitimlerin, teşkilat mensuplarının her alanda yetkinlik sahibi olmaları açısından elzem olduğunu belirten AR-GE ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “2023 seçimlerine yaklaşık iki yıl kala 81 il ve 973 ilçede parti teşkilatlarımız ve yöneticilerimiz, 12 farklı alanda çok kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Teşkilat Akademisi Eğitim programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her daim hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dersleri yakından takip ettiği ve eğitimler hakkında sık sık raporlar ile bilgilendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde yapılacak eğitimlere video konferans yöntemi ile katılacak.