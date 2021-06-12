AK Parti'de sandık eğitimi Bağlar ve Sur ilçeleriyle devam etti

Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleşen programa AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticileri, Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, Sur İlçe Başkanı Murat Unat ile eğitime tabi tutulan bin kişilik grup katıldı. Programda sandık görevlilerinin seçim günü neler yapmaları gerektiği dile getirilerek sinevizyon gösterisi eşliğinde eğitim verilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere mesajını içeren video ekrana getirildi.

Programda konudan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, dava bilincine dikkat çekerek tarihi öneme sahip 2023 seçimlerinden zaferle ayrılmak için gece ve gündüz demeden şuurlu bir bir mücadele ruhu ile çalışacaklarını dile getirdi. Demir, sandık görevlilerinin okçular tepesine benzeterek, "Seçim günü sonuna kadar sandıklara sahip çıkmalıyız" dedi.

Sandık görevlilerinin büyük ilgi gösterdiği eğitim programı yapılan konuşmalarla son buldu.