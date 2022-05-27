AK Partili Kurtulmuş: “Türkiye'nin ne Suriye'nin, ne Irak'ın bir karış toprağında gözü yoktur”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nın geleneksel aylık olağan basın buluşmasına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye'nin ne Suriye'nin, ne Irak'ın bir karış toprağında gözü yoktur. Türkiye'nin güvenlik taleplerini ihmal eden bir anlayışa asla Türkiye müsaade etmez” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nın geleneksel hale gelen ve her ay düzenli olarak gerçekleştirilen aylık olağan basın bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Kurtulmuş'un yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman ve basın mensupları katıldı.

Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada hem Türkiye sınırları içerisinde hem Türkiye sınırları dışında terör örgütlerinin ortaya koyacağı bu bölge halklarını bölme, parçalama, ülkeyi tehdit altına alma çabalarının hepsine karşı da Türkiye olarak uyanık olacaklarını söyledi. Kurtulmuş, “Ciddi bir şekilde tedbirlerimizi alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Türkiye olarak biz ittifaklarımızın ne anlama geldiğinin, bu ittifakların bize hangi sorumluluklar ve hangi imkanlar verdiğinin farkındayız. Bu anlamda NATO üyesi Türkiye, uzun yıllardır NATO'nun ceremesini çekmiş, NATO'nun yüklediği yükleri ve sorumlulukları yerine getirmiş bir ülke olarak bu süreç içerisinde Türkiye'ye karşı bir takım terör örgütlerini destekleyen bir güvenlik şemsiyesi olan NATO adı üstünde bir güvenlik örgütü olmasına rağmen Türkiye'nin güvenlik taleplerini ihmal eden bir anlayışa asla Türkiye müsaade etmez. Bu süreçlerde birtakım sözler verilebilir. Bu sözlerin sonradan unutulması ya da yerine getirilmemesi ihtimali Türkiye için masada değildir. Sonuna kadar Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişeleri karşılanacaktır, garanti edilecektir. Bu kurumsal olarak bu ülkeler tarafından da güvenlik şemsiyesi olarak NATO tarafından da bu kabul edilecektir” dedi.

“Türkiye'nin ne Suriye'nin, ne Irak'ın bir karış toprağında gözü yoktur”

Her bir operasyon yapılmadan evvel uzun uzun tasarlanmış, planlanmış ve Türkiye'nin güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak, yani terörü kendi kaynağında durdurmak için atılmış olan adımlar olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atılan adımlar da isabetli. Şimdi şunu biliyoruz ki Türkiye, başından itibaren çok net Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütleriyle ilgili kanaatlerde çok net uluslararası alanda masaya koyuldu. Birincisi Türkiye'nin ne Suriye'nin, ne Irak'ın, ne de başka bir ülkenin bir gram, bir karış toprağında gözü yoktur. Biz, Suriye'nin de, Irak'ın da toprak bütünlüğünün sağlanması için oraları terör örgütlerinin cenneti haline gelmesi ve paramparça hale dönüştürülmesinin karşısındayız. Aslında bu tutumumuz Suriye yönetiminin ve Irak hükümetlerinin de eline olan bir konudur ve Türkiye'nin Suriye'de toprak bütünlüğünün önemsenmesi. İkincisi, oralarda bir takım demokratik değişimleri sağlamak için. Asırlardır bir arada beraber yaşayan halkların arasına fitne, fesat sokarak demokratik olarak değiştirmenin bölgeye büyük bir istikrarsızlık getireceği kanaatindeyiz. Üçüncüsü, Türkiye ağır bedeller ödeyerek görmüştür ki, orada terör örgütlerinin aktif olması demek, doğrudan doğruya Türkiye'ye terör saldırısı demektir. Sınır şehirlerimize düşen bombaları, füzeleri unutmayın. Hatta oralardan Türkiye'ye girmek isterken yakalanan canlı bombaları unutmayın. Dolayısıyla oraların Türkiye'nin güvenliğine, ulusal güvenliğine ve Türkiye'nin birlik bütünlüğüne zarar verecek bir fitne yuvası haline gelmesi, bir terör yuvası haline gelmesine de Türkiye müsaade etmeyecektir.”

“Mahalle mahalle 2023 programı başlıyor”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ise, haziran ayında mahalle mahalle 2023 programlarını başlatarak 18 Haziran 2023'teki tarihin en önemli seçimine hazırlığı başlattıklarını kaydetti. Aydın, “Tarihin en önemli seçimi olarak gördüğümüz 18 Haziran 2023 seçimlerine olan yolculuğunda yeni bir ivmeyi haziran ayıyla beraber geçeceğiz. Geçen yıl yapmış olduğumuz ilçe ilçe 2023 programlarının devamı olarak haziran ayıyla beraber mahalle mahalle 2023 programlarımız olacak. Aynı zamanda seçmenin yüzde 63'ünü barındıran merkez dört ilçemizle ilgili olarak vekillerimizin, MKYK üyelerimizin katılımıyla doğrudan sokak çalışmalarıyla, doğrudan merkezdeki insanlarımıza ulaşacak şekilde saha çalışmalarının hazırlığı içerisindeyiz” şeklinde konuştu.