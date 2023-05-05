Akademi Lise öğrencilerine 6 bin kitap hediye edildi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Projeler Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen çalışma çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği'nin üniversiteye hazırlanan öğrencilere hediye ettiği kitaplar öğrencilere ulaştırılıyor.

Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, proje çerçevesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı üniversite sınavlarına hazırlanan Akademi Lise öğrencilerine kitaplarını hediye etti. Öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.

Genel Sekreter Çiftçi'ye, Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday eşlik etti. Şu ana kadar Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Çüngüş, Silvan El-Cezeri, Hani Hatuniye Akademi Lise ve Konukevi Kız Yurdu öğrencileri olmak üzere toplam 6 bin kitap dağıtılırken, Bismil Ahmedi Hani Akademi Liseye dağıtılacak kitaplarla 7 bin 500 kitap hediye edilmiş olacak.