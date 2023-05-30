Akademi lise ve bilgievi öğrencilerine motivasyon semineri düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, akademi lise ve bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilere 'Başarı ve Motivasyon' semineri düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesindeki akademi lise ve bilgi evlerinde öğrencilere Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ender Özbek ve Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Öğretmen Mehmet Kaya tarafından 'Başarı ve Motivasyon' semineri verildi. Özbek ve Kaya öğrencilere, başarıya odaklanmanın, pozitif düşüncelere sahip olmanın her türlü zorluk ve engellere rağmen istikrarlı bir şekilde yollarına devam etmenin önemini anlattı.

Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere başarı ve motivasyon artırılması için yapılması gerekenleri aktaran Özbek ve Kaya, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplandırdı. Seminerin ardından Özbek ve Kaya, öğrencilerle eğitici oyunlar oynadı.

İlçede üniversiteye hazırlanan öğrencilere seminer

Silvan El-Cezeri Akademi Lisesinde 12. sınıf ve mezun öğrencilere, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmet Kaya tarafından sınava hazırlık süreci ile ilgili eğitim verildi. Seminerinde öğrenciler, sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri, sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları ve sınavda motivasyonu artırmak adına gereken bilgileri sunan Kaya, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.