Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı

Şırnak'tan Diyarbakır'a hasta getirdikten sonra park edilen ambulansın cami akli dengesi yerinde olmayan şahıs tarafından kırıldı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak'tan Diyarbakır'a bir hastayı getiren sağlık ekipleri, hastayı bıraktıktan sonra bir mekanda yemek yedi. 112 Acil Sağlık ekipleri yemek yedikleri sırada iddiaya göre park halindeki ambulansın camı akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından taşla kırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, sağlıkçılar ifade vermek üzere Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

İddiaya göre saldırganın başka ambulansların camlarını da kırdığı belirtildi.