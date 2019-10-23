Akyıl, mazbatasını aldı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen BTK Başkanları mazbata töreninde Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri BTK Başkanı Mehmet Akyıl mazbatasını TURSAB Başkanı Bağlıkaya'dan aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Akyıl, bölge illerinde turizmi canlandırmak ve hak ettikleri konuma getirmek için büyük bir çaba içerisinde olacaklarını söyledi. Akyıl, “Turizmin canlanması, bölgeye yönelik turizm faaliyetlerinin artırılması konusunda bundan sonraki süreçte oluşacak TÜRSAB yönetimi ile uyum içerisinde çalışarak bölge turizmimizi hak ettiği konuma getireceğiz” dedi.