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Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 9. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, taraflardan biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Kavgada 1 kişi yaralandı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanılan silahın kurusıkı tabancanın silaha dönüştürüldüğü belirlendi. Kavga sonrası bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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