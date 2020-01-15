Alacaklılarla görüşmek için araca bindi, ayağından vurulup caddeye atıldı

Diyarbakır'da, ağabeyinin alacaklılarıyla konuşmak için araca binen bir kişi, ayağından silahla vurulduktan sonra seyir halindeki araçtan yola atıldı.

Olay, tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Basri S., ağabeyinin alacaklılarıyla konuşmak için araca bindi. Hareket halinde olan araçta çıkan tartışmanın ardından alacaklılardan biri, belindeki silahı çıkarıp Basri S.'nin ayağına sıktı. Olayın ardından Basri S., seyir halindeki araçtan yola atıldı. Yardım seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.